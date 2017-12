V Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja je šesť poslaneckých klubov

Mená podpredsedov samosprávneho kraja, ani ich počet ešte nie je stále známy.

18. dec 2017 o 15:14 TASR, Branislav Koscelník

ŽILINA. V 57-člennom Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja bude pôsobiť šesť poslaneckých klubov - tri kluby nezávislých poslancov, koaličný poslanecký klub OĽaNO, SaS, KDH, poslanecký klub Smeru-SD, poslanecký klub SNS a traja poslanci sú nezaradení. Po pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva v Žiline to povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Poslanecký klub OĽaNO, SaS, KDH má 17 členov, poslanecký klub Smeru-SD desať členov, poslanecký klub SNS päť členov. "Klub nezávislých poslancov okolo Igora Janckulíka (poslanecký klub nezávislých poslancov II.) má 13 členov, klub nezávislých poslancov okolo Petra Kašubu (poslanecký klub nezávislých poslancov I.) má päť členov, klub okolo Eriky Cintulovej (poslanecký klub nezávislých poslancov III.) má štyroch členov a traja poslanci zostali nezaradení," uviedla Jurinová.

Prečítajte si tiež: Erika Jurinová je od dnes župankou. Chce sa obklopiť slušnými ľuďmi a odborníkmi

Doplnila, že rokovania o postoch podpredsedov ŽSK ešte nie sú ukončené. "Začali sme sa rozprávať. Myslím si, že sa to úplne uzavrie až k nasledujúcemu zastupiteľstvu. Zatiaľ nie je jasný ani počet podpredsedov, ani komu budú posty patriť," podotkla Jurinová.

V januári 2018 budú podľa nej Úrad ŽSK aj všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. "Považujem za nezodpovedné, ak by sme rovno prijali rozpočet, ktorý bol pripravený a nebol riadne preštudovaný. Dávame si čas do januára. Verím, že to nespôsobí žiadne problémy. Pretože každý vie, že má možnosť čerpať jednu dvanástinu minuloročného rozpočtu. Nie sú teraz rozbehnuté žiadne investičné akcie, ktoré by boli zbrzdené takýmto rozhodnutím," uzavrela Jurinová.