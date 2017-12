FOTO: Tradícia dodržaná, Vianočný beh sa konal už po šestnásty raz

Trať vedúcu okolo žilinského Vodného diela si na podujatí vyskúšali bežci, vodu v ňom plavci.

17. dec 2017 o 12:51 Daniel Stehlík

ŽILINA. V sobotu, 16. decembra 2017, sa na Vodnom diele v Žiline konal v poradí už 16. ročník žilinského Vianočného behu, ktorý organizovalo mesto Žilina, Cyklistický spolok Žilina a klub otužilcov a priateľov zimného plávania Tučniaky. Pretekári sa celkovo mohli prihlásiť do štyroch bežeckých kategórií. Na výber bol maratón s dĺžkou približne 42 kilometrov, polmaratón, beh na 8,3 kilometra a nakoniec beh na jeden kilometer. Bežecké preteky ešte doplnili preteky v plávaní na 100, respektíve 300 metrov. O tom, že Vianočný beh je v Žiline už tradíciou, svedčila aj účasť 794 pretekárov, ktorí sa postavili na trať aj v chladom počasí a užili si tento predvianočný beh. Celé podujatie začalo odštartovaním maratónu už o 8:40 hod. a skončilo vyhlásením výsledkov v poobedňajších hodinách.

Tesný boj o maratónový triumf

Víťazom maratónu v kategórii mužov sa stal Miroslav Ilavský z Jogging klub Dubnica nad Váhom s časom 02:42:48. Len s malou stratou za ním dobehol do cieľa Peter Tichý (2. miesto) a Pawel Kaszyca (3. miesto). V kategórii žien sa predstavilo len päť pretekárok, víťazkou sa stala Alena Kriklová s časom 03:24:50. Polmaratón v kategórii mužov vyhral Marián Zimmerman z klubu Kluknava s časom 01:15:22 a v kategórii žien Sylvia Sebestian s časom 01:26:24. Súčasťou maratónu a polmaratónu je aj beh na 8,3 kilometra, ktorému po sobote kraľujú Szymon Topolnicki a Radka Prívarová. A napokon, v behu na jeden kilometer triumfovali Tadeáš Hiadlovský a Emma Paulinyová.

Prečítajte si tiež: V poslednom kole na lavičke, po zimnej príprave azda už na trávniku

Priam bežecké počasie

Podujatie prinieslo pre pretekárov niekoľko krásnych zážitkov, ale aj úsmevných situácií. Chválou nešetrili ani organizátori: „Akcia vyšla podľa očakávania, počasie takisto, lebo práve to nevieme ovplyvniť. Počasie bolo teda výborné, priam bežecké. Nešmýkalo sa, nesnežilo a nepršalo. Takže to je super. Super je aj to, že bežci dnes dosiahli skvelé časy vo viacerých kategóriách. Účasť bola skvelá, lebo už pri čísle 1000 prihlásených pretekárov sme museli zastaviť registráciu. Dnes prišlo veľa ľudí od detí po dôchodcov. Organizačne tiež všetko klapalo, takže aj ľudia boli spokojní.“

Na otázku, či môžeme očakávať aj 17. ročník Vianočného behu nám organizátori odpovedali, že určite áno. Lebo nielen pre nich, ale najmä pre ľudí v Žiline sa toto podujatie stalo tradíciou, a tak takmer naisto bude Vianočný beh v rovnakom termíne aj budúci rok. Zároveň organizátori pozývajú aj na pripravovaný Žilinský večerný beh, ktorý sa tiež uskutoční v priestoroch Vodného diela v Žiline. Určený je hlavne pre tých, ktorým sa nebude chcieť dlho čakať na ďalší Vianočný beh.