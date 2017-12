V poslednom kole na lavičke, po zimnej príprave azda už na trávniku

Viktora Pečovského čaká zimná príprava, po ktorej by mohol opäť naskočiť do ligového diania.

16. dec 2017 o 18:22 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Na akcii Mikuláš s MŠK Žilina nechýbal ani Viktor Pečovský. Žilinský záložník s úsmevom vyhovel každej prosbe o podpis či fotografiu, bolo vidieť, že si prítomnosť spoluhráčov aj fanúšikov užíva. Nemalo by trvať dlho a mal by si ju vychutnávať aj v zápasoch Fortuna ligy.

Rozohral sa v B-tíme

Po dlhej liečbe zranenia ľavej nohy, ku ktorému prišiel v septembri minulého roku, už približne dva mesiace naplno trénuje. Počas jesennej časti nastúpil na päť zápasov za žilinské béčko, premiéra v prvom tíme by mohla prísť po ligovej pauze.

„Primárne mi šlo najmä o to, aby som sa dostal do zápasovej praxe. Cítil som sa v každom stretnutí lepšie a lepšie, to je pre mňa dôležité. Teraz ma čaká zimná príprava, na ktorú sa azda prvýkrát v živote teším. Budem musieť trénerom i sebe dokázať, že stále na to mám a môžem mužstvu pomôcť. Pretože prestávku od ligového futbalu som mal skutočne dlhú,“ vysvetľuje Pečovský.

Jeho blížiaci sa návrat označuje Adrián Guľa, tréner MŠK Žilina, za jednu z príjemných vecí, ktoré klub postretli. Viktora Pečovského nominoval aj na posledný jesenný duel proti Trenčínu, do diania však napokon nezasiahol.

"Na lavičku sa počas posledného kola nedostal len za zásluhy. Už sme cítili, že má mužstvu čo dať. Veríme v jeho návrat, ktorý bude dobrým signálom aj smerom do kabíny. Viktor zdvihol pohár so sadrou a veríme, že máme na to, aby ho tentoraz zdvihol aj bez sadry," uviedol Adrián Guľa.

So spoluhráčmi prežíval výhry aj prehry

Skúsený futbalista priznal, že pomaly sa končiaci kalendárny rok nebol pre neho ani zďaleka ideálny. Na to zlé chce však čo najrýchlejšie zabudnúť: „Veľa pozitívneho mi tento rok veru nepriniesol. Ale zas, nebudem z toho robiť tragédiu. Aj také veci sa v živote stávajú, možno ešte aj ťažšie a hlavné je, že som to zvládol. Naplno trénujem a pozerám už len dopredu, lebo to, čo bolo, už nezmením.“

Hoci v dueloch priamo na ihrisku absentoval, so spoluhráčmi prežíval plne prežíval nielen tréningy, ale aj zápasy. „Bol som na každom tréningu, snažil som sa byť aj na zápasoch. Prežíval som s nimi prehry, ale najmä výhry, po ktorých bola nálada úžasná. Začiatok jesene sme nemali dobrý, ale vyhrabali sme sa z toho a zas sme v hre o najvyššie priečky. Na jar budeme mať čo robiť, aby sme dokázali obhájiť titul,“ dodal.