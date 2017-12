Nová tradícia v Žiline. Na Hlinkovom námestí sa spievali koledy

Tri koledy zneli naraz v 25 mestách a obciach na celom Slovensku.

13. dec 2017 o 18:13 Dominika Mariňáková, Branislav Koscelník, Alexandra Janigová

ŽILINA. Na Námestie Andreja Hlinku zneli vianočné piesne. Aj Žilina sa pripojila k akcii Slovensko spieva koledy 2017. Nová iniciatíva chcela podnietiť Slovákov, aby si zaspievali tri koledy v jeden deň a v rovnakú hodinu.

Podujatie sa konalo naraz v 25 mestách a obciach na celom Slovensku. Krojovaní speváci so sprievodom akordeónu a ozembuchu prilákali na najväčšie žilinské námestie desiatky Žilinčanov. Spolu si pospevovali známe tradičné koledy Narodil sa Kristus Pán, Búvaj Dieťa krásne a Nesiem vám noviny, počúvajte! Ako bonus pridali účastníci spievania divákom pieseň O Vianociach, dlhých nociach. Na žiadosť divákov potom pridali aj ďalšie.

Prišli si mnohí zaspievať. (zdroj: AJ)

V atmosfére žilinských vianočných trhov predspevovali koledy členovia folklórnej skupiny Straník z Tepličky nad Váhom. "Máme vzťah ku koledám a vianočným piesňam. Veľa piesní sme objavili, oprášili po starých materiach a pravidelne ich spievame. Najstarší členovia súboru spievajú spoločne 23 rokov. Niektorí sa pridali a niektorí odišli," povedala Ľudmila Gulášová. Okrem troch kolied sa rozhodli zaspievať aj bonusovú pieseň.

"Chceli sme doplniť aj ľudovú, vianočnú pesničku, ktorá sa pôvodne spievala, keď sa páralo perie. Chceli sme ju pridať, aby si ľudia pripomenuli aj tieto tradície," doplnila. V súbore spieva desať žien a štyria muži. Z toho jeden na netradičnom ozembuchu. "Na tomto nástroji hrám niekoľko desaťročí. Sám som si ho aj vyrobil. Vydáva netradičný zvuk a to sa nám páči" povedal Mintal Jaro, ktorý má v súbore aj manželku.

K nim sa pridali aj ženy zo Živeny, ktoré neprišli s prázdnymi rukami. Pre koledníkov pripravili balíčky s ručne vyrábanými perníkmi.

„Radi pomáhame vytvárať nové veci a keď sa to týka Vianoc, tak o to viac. Ani sme nezaváhali a prijali sme pozvanie,“ povedala o svojej motivácií prísť zaspievať koledy predsedníčka žilinského miestneho spolku Živena Martina Pazderníková. „Je dôležité stopnúť sa v tomto uponáhľanom svete. Tým, že pred Vianocami pečiem perníky, som maximálne vyťažená a toto bolo milé spestrenie tohto hektického života,“ dodala.

K účinkujúcim sa postupne pridávali ďalší milovníci tradícií. "Prišla som s z Považskej Bystrice. Dcéra tu chodí do školy a tak sme dali Žiline prednosť. Spolu sme vytvorili krásnu vianočnú atmosféru. Určite je to krajšie, ako chodiť po nákupných centrách,“ zverila sa Viera, ktorá si so sebou priniesla aj spevník z novín.

Za iniciatívou rozospievať vo vianočnom čase slovenské námestia stojí sieť regionálnych týždenníkov MY, ktoré patria do vydavateľského domu Petit Press. Manažment vydavateľstva chce priniesť novú tradíciu stretnutí s obľúbenými koledami pred Vianocami. Za cieľ si dali už počas prvého ročníka zapojiť do spievania niekoľko tisíc ľudí.

„Radi by sme u nás vybudovali podobnú tradíciu tak, ako sa to podarilo kolegom v Čechách,“ hovorí riaditeľ Divízie týždenníkov a člen predstavenstva Petit Press Milan Mokráň. V susednej Českej republike sa chystá už siedmy ročník spievania kolied, v milej akcii je zapojených už viac ako 600 miest a mestečiek.

Tieto i ďalšie koledy budú vložené na cédečku už v nasledujúcom vydaní regionálnych novín MY. „18. decembra vychádzajú koledy na CD nosiči, ktoré bude súčasťou vianočného dvojčísla týždenníkov MY, ako darček pre našich čitateľov, takže budú mať príležitosť si nielen tieto tri koledy zaspievať aj doma počas vianočných sviatkov,“ doplnila divízna šéfredaktorka MY Jana Paulovská.