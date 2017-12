FOTO: Korytnačka privítala hokejbalové reprezentácie Slovenska a Českej republiky

Premiéru v slovenskom drese absolvovali aj traja hokejbalisti zo Žilinského kraja.

12. dec 2017 o 21:05 Dominika Mariňáková

V Žilinskej športovej hale na Bôriku sa predstavili hokejbaloví reprezentanti zo Slovenska a Českej republiky do 20 rokov.(Zdroj: Daniel Stehlík/Cvak.sk)

ŽILINA. Hokejbalové ihrisko v žilinskej Korytnačke má len pár mesiacov, no už zažilo medzinárodný krst. Postarali sa oň slovenskí a českí hokejbalisti vo vekovej kategórii do 20 rokov, ktorí v piatok a v sobotu odohrali v tejto športovej hale dve priateľské stretnutia.

Príprava na majstrovstvá sveta

Juniorských hokejbalistov čaká vrchol sezóny začiatkom júla 2018, v Kanade sa totiž uskutočnia majstrovstvá sveta hráčov do 18 a do 20 rokov. Akcia v Žiline bola prvou, ktorá súvisela so svetovým šampionátom a reprezentačný tréner Dušan Danko na ňu nominoval aj viacero hráčov zo Žilinského kraja.

Reprezentačnú premiéru si odbil Žilinčan Samuel Gabčo aj Kysučania Branislav Chromiak a Tomáš Bajánek. „Úžasné pocity, je to niečo úplne iné ako mužská liga či devätnástka. Iná úroveň, omnoho väčšia rýchlosť, času je omnoho menej,“ opisuje Samuel Gabčo. Devätnásťročný útočník sa predstavil takpovediac doma, hoci v slovenskej extralige oblieka dres Považskej Bystrice: „V prvom rade som si to užíval. Hokejbal si celkovo užívam, je to radosť a som rád, že som si tu mohol zahrať a že ma prišli podporiť aj moji blízki.“

Vďační za podporu

Hoci mladí Slováci sa v takejto zostave stretli prvýkrát, Samuel Gabčo chválil partiu a vyzdvihoval vzájomnú prajnosť, ktorá v nej vládla. Ako doplnil jeho spoluhráč Branislav Chromiak, hoci v jednom tíme hrali prvý raz, hráči sa navzájom poznajú.

„Počas roka sa niekoľkokrát stretneme, či už na rôznych turnajoch alebo v extralige. Samozrejme, trvalo, kým sme sa trošku zohrali, ale postupne sme sa dostávali do tempa a vedeli sa na ihrisku nájsť,“ hovorí Branislav Chromiak.

Výsledkovo sa domácim veľmi nedarilo, obe stretnutia prehrali. Individuálne však hokejbalisti vyjadrovali spokojnosť. „Hralo sa mi celkom dobre, dostával som dostatok príležitostí. Prišli ma pozrieť aj nejakí kamaráti. Som vďačný za každú podporu, ktorú sme dostali, na to, že to boli priateľské zápasy, tu bola dobrá atmosféra. Takže aj po tejto stránke som spokojný,“ uzavrel Chromiak.

U20: Slovensko – Česká republika 2:3 sn. (1:0, 0:0, 1:2 – 0:0, 0:1)

Góly a asistencie: 4. Kľoc (Bajánek), 33. Olejník (Reľovský) – 31. Malina, 37. Prokop (Šimunek), rozh. nájazd Král

U20: Slovensko – Česká republika 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Góly a asistencie: 14. Olejník (Chromiak), 37. Olejník (Modrič) – 6. Panderlík (Sloup, Fraňo), 28. Král (Malina, Kalus), 31. Šimunek, 35. Kvapil (Ulč, Král), 36. Fraňo (Šimunek)

Slovensko U20: Martišek, Zadžora – Knesl, Gajdoš, Farkaš, Romančík, Pitoňák, Bajánek, Reľovský, Slivka, Študenc, Kľoc, Babinský, Farbák, Hošala, Olejník, Gabčo, Kaláš, Chromiak, Miklas, Bánoczký, Špírek, Bortolini, Modrič.

Česká republika U20: Čapek, Janák – Buček, Kvapil, Doležal, Kalus, Hrobák, Kyclt, Sloup, Prokop, Moravec, Zajíček, Černý, Panderlík, Šimunek, Král, Drož, Singer, Ulč, Vobruba, Sýkora, Malina, Fraňo.