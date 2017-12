V Terchovej vyhlásili mimoriadnu situáciu

Aktuálne sa snažia sprejazdniť neprejazdnú komunikáciu v Tiesňavách.

12. dec 2017 o 12:00 TASR, Branislav Koscelník

TERCHOVÁ. Obec Terchová v okrese Žilina vyhlásila dnes ráno mimoriadnu situáciu. Podľa starostu Jozefa Dávidíka sú po silnom vetre na viacerých cestách popadané stromy, ktoré poškodili aj elektrické vedenia.

"Cesta do Vrátnej je neprejazdná, asi 50 stromov je spadnutých v Tiesňavách a nad Starým dvorom. V Štefanovej sa obyvatelia nemôžu dostať do práce, do školy a majú problém aj s elektrinou, lebo je poškodené vedenie vysokého napätia," povedal Dávidík.

Prečítajte si tiež: V okolí Žiliny opäť vyčíňal vietor. Vrátna dolina je neprejazdná

Doplnil, že popadané stromy sú aj smerom do Šípkovej - u Balátov, u Rogoňov, do Jánošov a je tam poškodené elektrické vedenie. "V Bielom Potoku máme popadané stromy aj na hospodárskych objektoch. Na viacerých objektoch sú poškodené strechy, vrátane obecného úradu. Nemáme zatiaľ všetko zmapované," uviedol terchovský starosta s tým, že mimoriadna situácia potrvá minimálne do zajtra večera.

"V Tiesňavách odstraňuje popadané stromy aj Hasičský a záchranný zbor, obec tam poslala živnostníkov, ktorí budú odvážať drevo. Škody najskôr musíme odstrániť a sprístupniť komunikácie, potom budeme mapovať ich celkovú výšku," dodal Dávidík.