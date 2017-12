V Žiline zapievajú koledy za sprievodu netradičného ozembuchu

Aj Žilina sa pripojí k akcii Slovensko spieva koledy 2017. Nebudú chýbať folkloristi s nástrojmi, ženy zo Živeny, aj netradičný ozembuch.

11. dec 2017 o 15:24 Alexandra Janigová

Regionálne týždenníky MY, ktoré patria do vydavateľského domu Petit Press, pripravujú výnimočnú akciu pod názvom Slovensko spieva koledy. Koledy zaspievajú aj v Žiline a to rovno na Námestí Andreja Hlinku. Tri známe koledy si spoločne zaspieva celý súbor Straník z Tepličky nad Váhom. Nebude chýbať harmonikár ani netradičný nástroj ozembuch. Pridajú sa aj ženy zo Živeny. Všetci samozrejme v tradičných krojoch.

„Budem veľmi rád, ak sa nám podarí rozospievať Slovensko,“ hovorí riaditeľ Divízie týždenníkov a člen predstavenstva Petit Press, Milan Mokráň. „Verím, že sa spolu s našimi čitateľmi dokážeme pozastaviť v predvianočnom zhone a netradične si užijeme tieto chvíle s priateľmi a rodinou.“ Zaujímavá iniciatíva si dáva za cieľ, aby Slováci zaspievali tri koledy v jeden deň a v rovnakú hodinu, a to v rôznych mestách. „Spievať budeme 13. decembra o 18.00 h v 25 mestách na Slovensku,“ dopĺňa informácie k podujatiu divízna šéfredaktorka MY Jana Paulovská.

Manažment vydavateľstva chce priniesť novú tradíciu stretnutí s obľúbenými koledami pred Vianocami. Očakávania sú zrejmé, počas prvého ročníka chcú v každom meste zapojiť do spievania niekoľko tisíc ľudí.

„Radi by sme u nás vybudovali podobnú tradíciu tak, ako sa to podarilo kolegom v Čechách,“ hovorí ďalej Milan Mokráň. V susednej Českej republike sa chystá už siedmy ročník spievania kolied, v milej akcii je zapojených už viac ako 600 miest a mestečiek. Rovnako ako na Slovensku aj tu podujatie organizuje sieť regionálnych denníkov Deník z vydavateľstva Vltava Labe Media.

U nás sa budú pri prvom ročníku spievať tri koledy. „Pôjde o jedny z najznámejších vianočných kolied, spievať budeme Narodil sa Kristus Pán, Búvaj Dieťa krásne a Nesiem vám noviny, počúvajte! Spätná väzba od čitateľov na pripravovanú akciu je pozitívna, preto veríme, že naplníme námestia,“ neskrýva očakávania šéfredaktorka Jana Paulovská a dodáva: „Zároveň 18.decembra vychádzajú koledy na CD nosiči, ktoré bude súčasťou vianočného dvojčísla týždenníkov MY, ako darček pre našich čitateľov, takže budú mať príležitosť si nielen tieto tri koledy zaspievať aj doma počas vianočných sviatkov.“

Vydavateľstvo Petit Press vydáva 26 regionálnych týždenníkov MY po celom Slovensku v priemernom náklade 130-tisíc kusov. Tlačia sa plnofarebne v rozsahu 48 strán, ich súčasťou je aj televízny program a rôzne tematické prílohy.

Zoznam miest, kde 13. decembra odznejú najznámejšie vianočné koledy v rámci akcie Slovensko spieva koledy:

Banská Bystrica - Námestie SNP

Humenné - Námestie slobody pri Fontáne lásky

Levice - Námestie Hrdinov

Liptovský Mikuláš - Námestie Osloboditeľov 32, pod arkádami pred Múzeom Janka Kráľa

Lučenec - Synagóga, Adyho ulica

Martin - Obchodné centrum Tulip

Michalovce - Námestie Osloboditeľov

Myjava - Námestie M. R. Štefánika

Nitra - Svätoplukovo námestie - Vianočné mestečko

Nováky - Námestie SNP

Nové Mesto nad Váhom - Námestie Slobody

Poprad - Obchodné centrum MAX

Považská Bystrica - Ulica odborov, pred Domom kultúry

Prešov - pódium na Hlavnej ulici

Prievidza - Námestie slobody

Sihelné - Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža

Spišská Nová Ves - pred Provinčným domom

Topoľčany - Zariadenie Sociálnych Služieb, Československej armády 11

Trenčín - Mierové námestie

Trnava - Trojičné námestie

Vranov nad Topľou - Námestie slobody pri AOC

Vysoké Tatry - Mestský park Tatranská Lomnica

Žilina - Námestie Andreja Hlinku