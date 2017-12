Súťaž VIANOČNÁ NÁDIELKA aj tento rok

Tím MY Žilinských novín, MYzilina.sk, Žilina na facebooku spolu so svojimi partnermi si aj tento rok pre svojich čitateľov prichystali sériu súťaží.

11. dec 2017 o 11:08 Alexandra Janigová

3.ročník súťaže Vianočná nádielka práve spúšťame. Sledujte náš facebook a hrajte! Môžete vyhrať zaujímavé a hodnotné ceny, ktoré urobia radosť vám alebo vašim blízkym. Vyhodnotenie celej súťaže bude 18.decembra!

Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice venujú vstup do termálnych bazénov pre dve osoby na 2 hodiny.

V jedinečnom areáli sa nachádzajú 2 vnútorné a 5 vonkajších bazénov s termálnou vodou. Kúpele Rajecké Teplice patria medzi najkrajšie a najznámejšie kúpele na Slovensku. Kúpele Rajecké Teplice zo západnej strany lemujú bizardné skalné útvary Strážovských vrchov, na východe je to pohorie Malej Fatry. Kúpele Rajecké Teplice a ich blízke okolie ponúkajú bohaté možnosti na aktívne trávenie voľného času. Pozývame Vás na návštevu Vodného sveta, v ktorom sa nachádzajú vnútorné a vonkajšie bazény. V bazénoch sa používa prírodná liečivá termálna voda obsahujúca ióny vápnika a horčíka s blahodárnymi účinkami na pohybový a nervový aparát. www.spa.sk

Vydavateľstvo Tatran venuje do súťaže tri knihy pre jedného z vás.

Piata vlna. Prišli si po nás... Po všetkých... Piata vlna je pôsobivý príbeh plný prekvapení – sme uprostred chaotického sveta, ktorý sa nazýva Zem. Ľudstvo, hoci sa hrdinsky snaží vzdorovať mimozemšťanom, má mizivé šance na prežitie. Desivá, neošúchaná a skutočne výnimočná realita, s akou autor stvárnil príchod cudzích bytostí, pohltí každého čitateľa, takže knihu prečíta jedným dychom. Rick Yancey sa pohral so svojimi postavami a očividne ho to bavilo. Po Prvej vlne ostala len tma. Po Druhej unikli len šťastlivci. A po Tretej sa zachránili iba nešťastníci. Po Štvrtej vlne platí jediné pravidlo: nikomu never. Teraz sa schyľuje k Piatej vlne a na osamotenom úseku autostrády sa pred nimi snaží uniknúť Cassie. Pred bytosťami, ktoré sa iba podobajú na ľudí, potulujú sa po krajine a zabíjajú všetko okolo seba. Pred bytosťami, ktoré rozprášili posledných obyvateľov Zeme. Až kým Cassie nestretne Evana Walkera, je presvedčená, že prežije, iba ak ostane sama. Očarujúci a záhadný Evan môže byť Cassiinou jedinou nádejou pri záchrane jej brata – ba dokonca jej samej. No Cassie si musí vybrať medzi nádejou a zúfalstvom, medzi vzdorom a porážkou, medzi životom a smrťou. Musí sa vzdať alebo postaviť na odpor.

Nekonečné more. Pokračovanie úspešného dystopického románu Piata vlna. Boli tichí a neviditeľní, na inváziu sa pripravovali tisíc rokov a potom udreli v piatich vlnách. Po Prvej vlne ostala len tma, po Druhej unikli len šťastlivci, po Tretej sa zachránili iba nešťastníci a po Štvrtej platí jediné pravidlo: nikomu never. Nekonečné more bezprostredne nadväzuje na Piatu vlnu, ktorá zničila takmer sedem milliárd ľudí. Cassie našla svojho brata a spolužiaka Bena, ale stratila Evana, mimozemšťana v ľudskom tele, ktorého Iní poslali zabíjať ľudské bytosti, no namiesto toho sa zaľúbi do Cassie a zachráni ju a jej priateľov. Hoci sa zachránili, stoja pred obrovským rozhodnutím: opevniť sa na zimu a dúfať, že sa vráti Evan Walker, alebo sa vypraviť na cestu a pátrať po ďalších zachránených, skôr ako ich obkľúči nepriateľ. Pretože ďalší útok je viac než pravdepodobný – určite príde.



Posledná hviezda. Tretia časť Piatej vlny. Nepriateľ sú tí druhí. Nepriateľ sme my. Sú tu dolu, sú tam hore, nie sú nikde. Chcú Zem, chcú nám ju nechať. Prišli nás vyhladiť, prišli nás zachrániť. Za všetkými týmito hádankami je schovaná pravda: Cassie sa cíti zradená. Rovnako ako Macherka. Zombie. Nugget. Všetkých sedem a pol miliardy ľudí, ktorí donedávna obývali našu planétu. Najskôr ich zradili Tí druhí, teraz ich zrádzajú vlastní. V týchto dňoch sa zvyšky zachránených obyvateľov Zeme budú musieť rozhodnúť, čo je dôležitejšie: zachrániť sa... alebo zachrániť to, čo nás robí ľuďmi. www.slovtatran.sk

GRID LASER ARÉNA ponúka poukaz na vstup pre skupinu až 11 ľudí.

Laser Aréna ponúka výnimočné prostredie pre hru známu ako Laser Game alebo tiež Laser Tag, adrenalínovú hru až pre 11 hráčov. Beháte medzi prekážkami, skrývate sa, komunikujete so svojim tímom a snažíte sa zasiahnuť protihráčov laserovými zbraňami, ktorí majú jediný cieľ – zasiahnuť vás. Laser Game je jednou z najadrenalínovejších a najzábavnejších športových hier súčasnosti. Hra trvá15 minút. Máte na sebe vestu a v ruke zbraň, s ktorou strieľate po protihráčoch v Aréne. Hra je určená pre jednotlivcov aj tímy, najlepšie si hru užijete v počte 8 hráčov, čím je vás viac, tým lepšia akcia. Všetky zásahy sú snímané pomocou elektroniky, laserový zásah zo zbrane teda nebolí. Hra je vhodná aj pre deti od 5 rokov (aj pre epileptikov) a prekážkou nie sú ani okuliare alebo kontaktné šošovky. www.gridlaserarena.sk

Vydavateľstvo Motýľ daruje do súťaže tri knihy od autorky Adriany Krištofíkovej pre jedného z vás.

Autorka vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, slovenský, anglický a ruský jazyk. Striedavo žije s rodinou - manželom diplomatom a dcérou - na Slovensku a v zahraničí, kde sa venuje aj reprezentácii Slovenska. V cudzine taktiež nachádza nové charaktery a námety pre svoju tvorbu.

Obete noci. Je hlboká noc. Začínajúci spisovateľ Jakub čaká na inšpiráciu. Náhodou vyzrie z okna a naskytne sa mu pohľad na neskutočnú scénu: na treťom poschodí v bytovke oproti stojí na úzkej rímse pod oknom muž a malé dievčatko... Dráma, ktorá sa odohrala jednej noci za dverami ich sídliskového bytu, zasiahla aj do života susedov Jakuba a Mirky. Ani im sa nevyhla hra na pravdu a lož, ktorá navždy zmenila ich komplikovaný, no láskyplný vzťah. Príbeh inšpirovaný skutočnou udalosťou.

Sny na mieru. Medziľudské vzťahy sú ako šaty: z niektorých vyrastieme, iné obnosíme a vymeníme za nové, no a ďalšie nám sedia ako ušité na mieru. Sú však aj také, ktorých sa za žiadnu cenu nechceme vzdať. Neplánovaný výlet do španielskej Marbelly jej pomôže nájsť stratenú rovnováhu a ešte oveľa viac. Hoci už zabudla snívať, môže sa to opäť naučiť. Stačí, ak dá šancu novej láske...

Láska, salsa a mojito. Mali by ste odvahu náhle zmeniť smer svojho života? Dať výpoveď z jedného dňa na druhý, zobrať všetky úspory a odísť na druhý koniec sveta? Cestovateľský príbeh dvoch ľudí, ktorí sú si súdení. www.vydavatelstvomotyl.sk

Agentúra G-ART prináša do súťaže dva lístky pre jedného z vás na koncert Josefa Laufera.

Koncert sa bude konať 29.januára v Dome Odborov v Žiline. Herec, spevák, textár a zabávač. Vyštudoval pražskú DAMU, odbor herectvo. Natočil desiatky titulov na desiatkach nosičov, najčastejšie s vlastným textom v rôznych jazykoch. Pôsobí tiež ako režisér v oblasti zábavy. Hosťoval v činohre Národného divadla, v Hudobnom divadle Karlín, v divadle Semafor, Rokoko atď. Mnoho rolí odohral aj v muzikáloch, napr 451st. Fahrenheita, E55, Cabaret-cabaret, Hamlet, Galileo, Gentlemani, Pokrevní bratři, Jekyll a Hyde atd. Stvárnil celý rad väčších i menších filmových rolí. Podľa potreby moderuje v rôznych jazykoch. Pri príležitosti jeho koncertov na Slovensku sa môžete tešiť na strhujúcu hudobnú show plnú hitov. www.g-art.sk

Vydavateľstvo Tatran venuje do súťaže dve knihy pre jedného z vás.

Autorom týchto jedinečných kníh je Peter Wohlleben, ročník 1964. Už v detstve chcel stať ochrancom prírody. Vyštudoval lesníctvo a vyše dvadsať rokov pracoval ako úradník krajinskej lesnej správy. Zo zamestnania odišiel, aby mohol presadiť svoje ekologické predstavy. Dnes vedie ekologický lesný závod v nemeckom regióne Eifel. Usiluje sa o návrat pralesov. Hosťuje v početným televíznych reláciách, usporadúva prednášky a semináre a píše knihy na tému les a ochrana prírody.

Sprievodca lesom. Wohlleben vrátil lesom dušu- poúča nás, ako prežiť pár dní v lese bez kompasu a GPS navigácie. Dozvieme sa, ako si v lese nájsť potravu, ako si pripraviť lôžko, čítať stopy, chrániť sa pred komármi a kliešťami. Popritom sprostredkúva čitateľovi svoje rozsiahle vedomosti o stromoch, prezrádza, čo majú spoločné bresty s jaseňmi, prečo sú biele brezy v podstate listnaté stromy, prečo brezy upadajú do hlbokého spánku a ako sa bránia.

Tajný život stromov. Čo cítia a ako komunikujú – objavte fascinujúci skrytý svet. Les je vytúženým miestom oddychu mnohých ľudí. Je synonymom ticha a nedotknutej prírody. Renomovaný lesník Peter Wohlleben umožňuje nahliadnuť do skrytého sveta stromov – a odhaľuje pozoruhodné veci: stromy majú pamäť, vymieňajú si posolstvá, cítia bolesť, dokonca môžu dostať úpal a časom nadobudnúť vrásky. Niektoré, napríklad duby, navzájom komunikujú prostredníctvom chemických vonných látok. Ak hmyz napadne nejaký strom, ten začne vysielať vonné signály a všetky stromy v širokom okolí upozorní na nebezpečenstvo. www.slovtatran.sk