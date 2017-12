Obhájila titul majsterky Slovenska, teraz sa pripravuje na európsky šampionát

Talentovaná karatistka v detstve robila aj krasokorčuľovanie, nad umením na ľade však napokon vyhralo to bojové.

10. dec 2017 o 20:17 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Karate Klub AC UNIZA Žilina žal na nedávnych Majstrovstvách Slovenska kadetov, juniorov a U21 (2. december 2017, Trnava) medailové úspechy. Bronz získal junior Marek Pončka aj dorastenka Sára Dudjaková a z obhajoby majstrovského titulu v disciplíne kumite, čiže športového zápasu, sa tešila juniorka Sarah Hrnková.

Výkony Sarah Hrnkovej, ktoré prevádzala v uplynulých mesiacoch, priniesli sedemnásťročnej Žilinčanke aj reprezentačnú nomináciu na februárové majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v ruskom Soči. Hoci jej teda súťažná sezóna už skončila, momentálne sa pripravuje na ešte väčšiu výzvu.

Najskôr musela zabojovať na dvoch turnajoch Slovenského pohára, ktoré ju posunuli na národné majstrovstvá. Aj vďaka víťazstvu na nich napokon získala miesto v konečnej nominácii. „Kedysi robil Slovenský zväz karate nomináciu na základe tabuliek. Vopred určil, ktoré súťaže budú nominačné a bolo dôležité na nich získať čo najviac bodov za umiestnenia. Body sa potom zrátali a kto ich mal najviac, šiel reprezentovať. Postupne sa však od toho už ustupuje, reprezentační tréneri vnímajú aj to, kto ako zápasí. Takže aj keď som možno nemala najlepšie výsledky, videli ma zápasiť na majstrovstvách Slovenska a vybrali ma aj na európsky šampionát,“ vysvetľuje nominačný proces Sarah Hrnková.

Športuje odmalička

Talentovaná karatistka športuje odmalička. Vyskúšala viacero športov, v závere sa rozhodovala medzi krasokorčuľovaním a karate. Nad umením na ľade vyhralo to bojové. „Na karate ma prihlásil dedko, keď som mala asi sedem rokov. Chvíľu som tie športy striedala, no napokon som ostala pri tomto. Aj krasokorčuľovanie ma však niečo naučilo. Často sme mávali ranné tréningy, ktoré som nemohla vynechať, získala som vďaka tomu akýsi zmysel pre povinnosť, zodpovednosť. Dnes vidím, že niektoré deti chodia na tréningy, ako sa im zachce. Teraz mávam tréningy trikrát do týždňa a aj mne sa kvôli škole občas stane, že ho nestíham. Ale aj keď prídem neskoro, vždy sa to snažím nejako vykompenzovať,“ hovorí mladá športovkyňa.

Jej trénerom je Ján Novosad a ako Sarah hovorí, po jeho príchode do žilinského klubu sa situácia v ňom zlepšila: „Predtým to nebolo až také ružové, postupne však ideme hore. Všetci sme za neho vďační, keby neprišiel, neviem, ako by to dopadlo. Je skvelý, pred zápasmi sa ma snaží povzbudiť, upokojiť či vyhecovať, keď treba a najmä, takticky pripraviť na každú súperku."

Snaha o čo najlepší výsledok

Tretiačka na gymnáziu by rada po maturite pokračovala na policajnej škole v Prahe, to si však bude vyžadovať ešte lepšie zladenie školských a športových povinností. Podľa jej slov má šťastie na chápavých učiteľov, ktorí sú športu naklonení. Potvrdzuje to aj prípad jej spolužiačky Kristíny Hlavatej, ktorá reprezentovala Slovensko na nedávnych Majstrovstvách sveta vo florbale žien.

„Musím priznať, že tej škole veľa nedávam. Nemám síce jednotky, ale vždy sa snažím dohodnúť s učiteľmi. Sú super, vychádzajú mi v ústrety, takže sa to dá zvládať. Horšie to bude pred maturitou a prijímačkami,“ premýšľa Sarah Hrnková.

Najbližší cieľ, na ktorý sa momentálne zameriava, je však športový. Sú ním spomínané majstrovstvá Európy, ktoré sa začiatkom februára uskutočnia v Rusku. „Netrúfam si povedať nahlas, ako by som sa tam mohla umiestniť. Ale posnažím sa urobiť čo najlepší výsledok. Nominácia vyšla tentoraz skoro, mám dosť času pripraviť sa. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne,“ uzatvára.