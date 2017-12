VIDEO: Radosť rozdával nielen Mikuláš, ale aj futbalisti MŠK Žilina

Deti si užili prítomnosť futbalového maskota Šošona, Mikuláša s čertom a anjelmi, ale predovšetkým hráčov MŠK Žilina.

8. dec 2017 o 11:40 Dominika Mariňáková

ŽILINA. „MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!“ ozývalo sa v stredu, 6. decembra, obchodným centrom Mirage. Žilinskí futbalisti zažívajú asi len málokedy také srdečné privítanie, ako im na sviatok svätého Mikuláša pripravili malí šošoni.

Deti si čakanie na príchod futbalistov skrátili rôznymi aktivitami s animátormi a maskotom Šošonom. Po príchode svojich futbalových vzorov absolvovali okrem autogramiády a fotenia spoločne s nimi aj rôzne súťaže. V žltozelených farbách, od oblečenia až po kresby na tvári, súťažili v slalome s loptou, v kŕmení enviromentálneho robota Aliho špeciálnymi haluškami z plechoviek či v obliekaní kompletného futbalového odevu.

Aj futbalisti boli obdarovaní

Na štvrtom ročníku vydarenej akcie nechýbal ani Mikuláš, ktorý sa na záver objavil na najvyššom poschodí a sprevádzaný potleskom prišiel odovzdať malým fanúšikom mikulášske balíčky. Boli sme zvedaví, či sa po ceste zastavil aj pri futbalistoch a niečo im priniesol.

„Asi som bol dobrý, večer som si poctivo vyčistil čižmičku a Mikuláš ku mne prišiel. Takže som rád,“ prezradil s úsmevom Viktor Pečovský. Jeho kolega, kapitán MŠK Žilina Michal Škvarka, odpovedal v mikulášsky podvečer na túto otázku odlišne: „Mikuláš mi ešte nič nepriniesol, ale do večera času dosť, tak verím, že to ešte napraví. Sem-tam mávam aj čisté topánky, v tom azda nebude problém.“

Stredajšie podujatie hodnotil žilinský kapitán pozitívne: „Je to super, privítal by som takéto akcie častejšie, nielen na Mikuláša. Ľudia sa tu stretnú, porozprávajú sa, čo nie je v dnešnej dobe počítačov a ďalších technických vymožeností až také časté. Svedčí to aj o tom, že v Žiline je o futbal záujem, ale prial by som si, aby bol ešte väčší. A verím, že aj bude.“

Po vianočnom oddychu zimná príprava a snaha atakovať najvyššiu priečku

Vzhľadom na boj žilinského mužstva o popredné priečky v tabuľke by sa jeho prianie mohlo na jar vyplniť. „Určite budeme atakovať vedúcu pozíciu a urobíme všetko pre to, aby sme Trnavu predbehli. V prvom rade to však musíme potvrdiť v najbližšom zápase,“ avizoval Michal Škvarka víťazné ambície, s ktorými v sobotu Žilinčania pocestujú do Trenčína.

Pred posledným jesenným kolom sa obzrel aj za uplynulou časťou aktuálnej sezóny. „Jeseň pre nás začala kvalifikáciou Ligy majstrov s Kodaňou. Boli to dva krásne zápasy, v kvalifikácii sa nám však nepodarilo uspieť. Po vypadnutí sme sa sústredili už len na ligu a Slovenský pohár. Nezačali sme ideálne, ale myslím si, že postupne sa to zlepšilo,“ zhodnotil počínanie svojho tímu na futbalových trávnikoch.

Žilinčania pred jarným pokračovaním ligového ročníka absolvujú zimnú prípravu, ešte predtým ich však čaká voľno, počas ktorého by si mali oddýchnuť a načerpať nové sily. Michal Škvarka potvrdil, že so spoluhráčmi sa na tieto dni už tešia: „Každý z nás si už praje oddych, verím, že nám padne vhod.“